Champions League

Juventus aveva la sensazione di do Dragão nel ritorno dello Stadium. Mal che vada ci sarebbe stato Cristiano Ronaldo, con il portoghese che ribaltò due anni fa l'Atlético Madrid e che, comunque, segnò due gol lo scorso anno al Lione. Questa volta è andata anche peggio: Ok la sconfitta nel match d'andata, ma laaveva la sensazione di poter ribaltare il 2-1 delnel ritorno dello. Mal che vada ci sarebbe stato, con il portoghese che ribaltò due anni fa l'Atlético Madrid e che, comunque, segnò due gol lo scorso anno al Lione. Questa volta è andata anche peggio: la Juventus è stata eliminata , ancora una volta, agli ottavi di finale e Cristiano Ronaldo è addirittura sul banco degli imputati , sia per la partita d'andata che per la prestazione del ritorno dove ha sbagliato parecchio.

L'immagine della barriera

Minuto 115'. La Juventus prova a spingere per trovare il terzo gol, ma la rete la trova Sérgio Oliveira su calcio di punizione. Orribile esecuzione della barriera di Szczesny che si apre come una scatola di sardine al tentativo da fermo del centrocampista portoghese. Uno dei colpevoli è proprio Ronaldo che lascia lo spazio da dove passerà il pallone che trafiggerà il portiere polacco e i sogni di qualificazione della Juventus.

Le statistiche di Ronaldo

Come è lecito aspettarsi, Ronaldo è stato il giocatore che ha tentato più conclusioni nel match contro il Porto. Ben 5 quelle di CR7, ma solo in due occasioni ha trovato lo specchio della porta, senza essere mai veramente pericoloso. 2 volte in fuorigioco, 3 palle perse, 1 fallo commesso; se non fosse stato per l'assist a Chiesa per il primo gol la sua partita sarebbe stata da 4.

Ronaldo chiude con soli 4 gol

E se Ronaldo è il capocannoniere della Serie A, il portoghese chiude la sua campagna europea con sole 4 reti all'attivo, proprio come nella scorsa stagione. La sua parentesi sembra ormai in discesa, anche sul piano realizzativo e per la seconda volta consecutiva non vedremo CR7 ai quarti. Dovesse uscire anche il Barcellona (che deve vincere 4-0 a Parigi), sarebbe la prima volta senza Messi e Ronaldo ai quarti dalla stagione 2004-2005. La parabola discendente è ormai una realtà...

