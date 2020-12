Uno dei gol più facili della sua carriera. Talmente facile che non vale quasi la pena di festeggiato esultato troppo, anche perché in tempi di VAR non si sa mai che venga cancellato. Cristiano Ronaldo anche in una partita apparentemente priva di significato come quella contro la Dinamo Kiev, trova il modo per imprimere il proprio autografo raggiungendo l'ennesimo traguardo della sua carriera: i 750 gol in carriera da professionista. Un gol che conferma lo sfolgorante stato di forma di CR7 che continua il suo inseguimento a Pelé e Bican. Davanti a Cristiano ci sono solo 'O'Rei' Pelé (761) e la leggenda dello Slavia Praga, Josef Bican (805 reti).