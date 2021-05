Kevin De Bruyne, che oltre alla sconfitta in finale di Champions League del suo Oltre al danno la beffa. O meglio oltre alla beffa il danno, viste come sono andate le cose per, che oltre alla sconfitta in finale didel suo Manchester City contro il Chelsea (1-0) ha anche rimediato la frattura del naso.

E' lo stesso calciatore belga a dirlo a tutti via social: "Ciao ragazzi, sono appena tornato dall'ospedale. La mia diagnosi è frattura ossea acuta del naso e frattura orbitale sinistra. Adesso mi sento bene. Ovviamente sono ancora deluso per ieri ma ci riproveremo".

Cosa è successo

Il fattaccio risale al minuto 60 della finale, quando De Bruyne è costretto a lasciare il match dopo un durissimo contrasto con Antonio Rudiger: un contatto testa contro testa che vede uscire più malconcio il capitano del Manchester City, che ha lasciato il suo posto a Gabriel Jesus.

Ora De Bruyne dovrà osservare un periodo di riposo, per cercare di arrivare al top della forma in occasione degli Europei, in partenza l'11 giugno.

