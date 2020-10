Il debutto in Champions di Andrea Pirlo è già un crocevia della stagione della Juventus. L'avvio un po' zoppicante in campionato, con il pareggio di Crotone, ha fatto storcere il naso a qualche tifoso. Un successo sul campo difficile della Dynamo Kiev darebbe nuova linfa ai bianconeri che in Ucraina dovranno fare i conti con assenze importanti: oltre a quelle di Cristiano Ronaldo e McKennie causa Covid, da registrare anche quelle di Alex Sandro e De Ligt. Le indiscrezioni dell'ultimo momento danno ancora in panchina Paulo Dybala: i campioni d'Italia dovrebbero iniziare con il doppio trequartista Ramsey-Kulusevski e Morata unica punta. All'Olimpico di Kiev sono attesi circa 21mila spettatori, secondo le norme stabilite dall’UEFA: l'organismo europeo, infatti, ha disposto che le tribune degli stadi possano ospitare il 30% della capienza totale con l'ok del sindaco. Alle 21 l'altra partita del girone G, Barcellona-Ferencvaros, al Camp Nou.