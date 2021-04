La vittoria in rimonta ai danni del PSG ha permesso al Manchester City di aggiudicarsi la semifinale di andata di Champions League. Con i gol di De Bruyne e Mahrez, la truppa di Guardiola ha trasformato un primo tempo di estrema sofferenza in una vittoria di grandissima importanza. Tra i più felici a fine partita c'è stato sicuramente Liam Gallagher, che ha imperversato su Twitter con la sua classica diretta scritta. L'ex componente degli Oasis ha seguito con grande trasporto la partita del Parc des Princes, commentando gli avvenimenti nel suo classico stile senza filtri.

In particolare se l'è presa con Neymar, definito "fighetta" e "imbarazzante" per le sue continue cadute, mentre all'intervallo ha provato a dare un consiglio a Guardiola suggerendo l'inserimento Sergio Aguero. Il "gollonzo" di De Bruyne è stato definito come "best goal ever", e al fischio finale è scattata la esultanza-tormentone: "I said maybeeeeeeeee".

