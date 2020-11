Sale l'attesa per Ferencvaros-Juventus, match valido per la 3ª giornata del girone G di Champions. Alla Puskas Arena di Budapest la squadra di Andrea Pirlo ha assoluto bisogno di punti dopo la sconfitta a Torino contro il Barcellona, mentre gli ungheresi sono reduci dal 2-2 contro la Dinamo Kiev agguantato al 90'. In difesa torna Chiellini dopo l'infortunio di Kiev, così come Cristiano Ronaldo il grande assente contro il Barça causa Covid. CR7, autore di una doppietta contro lo Spezia, farà coppia con Morata in attacco. Turno di riposo per Dybala, anche in vista del lunch match con la Lazio di domenica prossima: la Joya è reduce da tre gare consecutive da titolare. A centrocampo in cabina di regia Arthur e Rabiot, sulle fasce Kulusevski e McKennie. A Budapest sono attesi 20mila spettatori, così come era successo all'esordio contro la Dinamo in Ucraina: un fattore da non sottavalutare in tempi di Coronavirus.