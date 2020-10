Volta pagina una volta per tutte Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida contro il Midtjylland , l'esordio stagionale dell'Atalanta in Champions League . Il tecnico bergamasco, prima di proiettarsi alla prossima sfida, però, è tornato sulla brutta sconfitta subita dai suoi ragazzi nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli :

"Non siamo riusciti a preparare bene la partita, io per primo. Qualche giocatore era in difficoltà e il Napoli è stato molto bravo. Tutte situazioni che hanno determinato il risultato. Certo, abbiamo preso qualche gol di troppo, qualcuno anche brutto dalla distanza."