Il sorteggio della fase a gironi di Champions League regala alla Juventus e agli appassionati di calcio la sfida dei sogni fra Leo Messi e Cristiano Ronaldo , che si sfideranno due volte nei prossimi due mesi rinverdendo l’epopea delle loro leggendarie sfide quando si contendevano Liga e Champions League con le maglie di Barcellona e Real Madrid, e tre gironi, ostici ma tutto sommato non impossibili, per le tre italiane inserite in terza fascia: Inter , Atalanta e Lazio.

I nerazzurri di Conte se la dovranno vedere contro il Real Madrid di Zidane , lo Shakhtar Donetsk – già eliminato in semifinale di Europa League 6 settimane fa – e il Borussia Moenchengladbach di Marco Rose e dell’ex non rimpianto Valentino Lazaro.

La Dea di Gasperini dovrà giocarsi l’accesso agli ottavi di finale in un raggruppamento che la vedrà sfidare il Liverpool di Jurgen Klopp , l’Ajax di Ten Haag e la new entry danese del Midtjylland , alla prima partecipazione assoluta alla fase a gironi di Champions League.

Se il gruppo della morte di questa fase a gironi della Champions League 2020/21, è certamente il girone H (PSG, Manchester United, Lipsia e Istanbul Basaksehir), la sfida più carica di suggestione è certamente quella che vede protagoniste Juventus e Barcellona, che si contenderanno il primato del raggruppamento G dove la Dynamo Kiev del ‘santone’ Mircea Lucescu e gli ungheresi del Ferencvaros sembrano destinate a ricoprire il ruolo di vittime sacrificali. Sul dorato palcoscenico della Champions League, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo si sono affrontati 5 volte in Champions League: due vittorie per il fenomeno del Barcellona, due pareggi e un solo successo di CR7. La Pulce ha realizzato 3 gol, mentre CR7 è sempre rimasto a secco e, conoscendolo, non vedrà l’ora di togliere questo smacco e segnare in faccia all’arcirivale.