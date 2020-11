“Zidane è la ragione per la quale Hakimi è andato all’Inter. Sta a lui dare spiegazioni. Penso che un ritorno al Real non sia ora opportuno, alla luce della presenza di Carvajal, ma sono sicuro che il futuro di Hakimi sia brillante dopo questo passo in avanti”.

Marcos Llorente, Theo Hernandez, Reguilon, De Tomas, Kovacic e, infine, Achraf Hakimi. Nell'estate in cui il mondo ha provato a rialzarsi dopo la prima ondata di Coronavirus, il Real Madrid ha lasciato andare l'ultimo gioiello cresciuto sui campi di Valdebebas. Dopo 10 lunghi anni di cantera blanca e due in prestito al Borussia Dortmund, le Merengues hanno ceduto alle avances dell'Inter, registrando una plusvalenza netta di 40 milioni, il costo del cartellino dell'esterno marocchino.

Zidane è la ragione per la quale Hakimi è andato all’Inter.

Decisiva l'interferenza di Zinedine Zidane, come ha confessato recentemente il procuratore del giocatore, Alejandro Camano: sulla fascia destra il francese considerava (e considera tuttora) Daniel Carvajal intoccabile. Non c'era spazio, dunque, per Hakimi che, neanche a farlo apposta, a distanza di soli due mesi martedì sera ritroverà il suo passato all’Alfredo Di Stefano, lo stadio nel quale da ragazzino si è fatto conoscere a livello internazionale, giocando per due anni la Youth League sotto la guida dell'ex nerazzurro Santi Solari.

Sliding doors in Champions

"L’ho visto crescere. L’ho conosciuto quando aveva 14 anni, al suo primo anno da allievo. È uno che fa la differenza, un gradino sopra gli altri. L’ho portato ad allenarsi con i ragazzi più grandi ed era ancora il migliore. Preferisce correre 40 metri piuttosto che 10, avendo campo davanti a sé per sorprendere. Un sistema di tre centrali come quello di Conte, in cui è molto protetto e più libero di attaccare, gli si addice bene. È arrivato dove è arrivato perché ha insistito. La strada era chiara: sempre verso l’alto".

Miguel Ramis, allenatore del marocchino nelle giovanili della Casa Blanca, ha raccontato a El Pais i primi passi di Achraf: il ragazzo ha sempre avuto nel cuore il Real Madrid. Nel 2017, appena maggiorenne, ha esordito in Champions League nella squadra che sarebbe diventata campione d'Europa. Quell'anno collezionò 17 presenze e due gol, poi qualcosa si è inceppato e la storia con il club della sua vita ha preso una piega diversa. Giusto un anno fa il classe '98 castigava Conte e spingeva l'Inter giù dal burrone, con una doppietta in una partita che indirizzò il suo futuro in nerazzurro.

La rivincita dell'Inter

“Conte è stato in costante contatto con lui, spiegandogli il progetto futuro dell'Inter e così abbiamo scelto di accettare l'offerta del club. Quando un grande allenatore ti contatta in maniera così insistita, evidenzia il fatto che ti voglia nella sua squadra e che tu rappresenti per lui un pezzo importante nel suo progetto”.

Il suo procuratore conferma che se Zidane ha favorito la fuga da Madrid, Conte, invece, è stato il motivo della scelta dell'Inter. Aspettando il fischio d'inizio di una gara che sa di dentro-fuori sia per l'Inter che per il Real, i nerazzurri si sono già presi una piccola rivincita dopo la sciagurata cessione di Roberto Carlos per soli 6 milioni di lire nel 1996. Ora tocca ad Achraf prendersela.

