Una storia bellissima, di coincidenze e passione per il calcio. Contro il Basaksehir ha fatto il suo debutto in Champions League Dean Henderson, terzo portiere del Manchester Untied. Solskjaer ha regalato questa chance al 23enne anche dopo la convincente prestazione nelle due presenze da titolare della stagione, ovvero in Carabao Cup contro Luton e Brighton.

La parte più bella di questo esordio non è questa in realtà. Nel 2016, precisiamente il 25 febbraio, segnava il suo primo gol europeo Marcus Rashford, quello del 3-1 contro il Midtjylland (ora nel girone dell’Atalanta) a 18 anni e 120 giorni. Nell’esultanza l’attaccante corse verso i tifosi presenti nelle prime file di Old Trafford e chi fu il fortunato ad essere abbracciato dal 39 dello United? Proprio Henderson!

Era da poco rientrato da un prestito in League Two e in quel periodo difendeva i pali della formazione under 23 del Manchester. Dopo due buone stagioni come portiere dello Sheffield è tornato ai Red Devlis per giocare con Rashford dopo quella magica sera di 4 anni fa. La bellezza del calcio.

