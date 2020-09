Passati un po’ di moda da quando la UEFA ha ricostruito il suo modello di Champions League ammettendo nuovamente le prime 4 squadre del campionato direttamente alla fase a gironi, per la prossima Champions League restano in ballo 6 posti che vengono assegnati nell’ultimo turno dei preliminari .

Ad ogni modo si erano già registrare uscite pesanti, come quella del Celtic, giustiziato in gara secca dagli ungheresi del Ferencvaros.

Per questo ultimo turno però è tornata la formula andata/ritorno – abbandonata quest’anno fin qui per evidenti motivi di emergenza tempistica legata al Covid-19 – e tra martedì e mercoledì si sono giocate le 6 partite d’andata.

I risultati più importanti sono state le vittorie per 2-1 del Salisburgo sul campo del Maccabi Tel Aviv e della Dinamo Kiev sul campo del Gent. Entrambe in trasferta hanno messo in posizione di vantaggio austriaci e ucraini, ora favoriti per l’accesso alla fase a gironi.