Una prestazione da grande squadra, capace di soffrire ma comunque in grado di spuntarla. Il Bayern Monaco fa 13: contro la Lokomotiv Mosca, infatti, è arrivata la 13esima vittoria consecutiva in Champions League, la seconda di questa edizione che vale ai tedeschi il primo posto a punteggio pieno nel girone A. Partita sulla carta scontata che si sblocca prima del quarto d'ora con Goretzka, abile nello spedire il pallone di testa alle spalle di Guilherme sullo spunto in mezzo di Pavard. I padroni di casa non si scompongono e chiudono ogni spazio al Bayern, incapace di aprire la consueta goleada delle ultime uscite. Lewandowski non incide, Coman spreca, così, al 70esimo è la Lokomotiv a riaprire il match: Ze Luis si libera sulla destra e mette in mezzo per Miranchuk che in corsa, di prima, spedisce il pallone alle spalle di Neuer. I ragazzi di Flick ci mettono 9 minuti per riorganizzare le idee, poi è Kimmich ad inventarsi il gol vittoria: controllo dal limite e sinistro all'angolino che non lascia scampo al portirere della Lokomotiv. Masticano amaro i padroni di casa dopo una prestazione davvero positiva, sorride - eccome - il Bayern, al momento squadra davvero imbattibile.