è successo qualcosa di veramente insolito. Nel tunnel degli spogliatoi, le telecamere di BT Sport hanno pescato un assistente dell'arbitro rumeno Hategan fermare Erling Haaland e chiedergli un autografo sul suo taccuino. Un episodio simpatico, ma che ha destato anche diverse polemiche. Pep Guardiola l'ha presa bene. "Mi hanno detto quello che è successo. Magari il guardalinee è un tifoso di Haaland, quindi perchè no?". Torna la Champions League, tornano le grandi partite e tornano anche alcuni episodi piuttosto strani. Ad esempio, al termine di Manchester City-Borussia Dortmund , match vinto per 2-1 dagli Skyblues con i gol di Foden e De Bruyne,Nel tunnel degli spogliatoi,Un episodio simpatico, ma che ha destato anche diverse polemiche. Pep Guardiola l'ha presa bene.

"Forse l’autografo è per i suoi figli. È una cosa che non ho mai visto prima, ma gli arbitri hanno comunque fatto un buon lavoro, sono stati bravissimi. In partita non ci sono stati problemi, dopo il controllo al VAR non c’era il rigore, me l’hanno detto in tanti. E per quanto riguarda l’azione di Bellingham, la gamba del calciatore era più alta del normale, quindi il guardalinee ha fatto benissimo, non ha influenzato il gioco come succedeva in passato".

Calciomercato 2020-2021 Agüero lascia il Manchester City: a chi serve? 31/03/2021 A 14:35

Guardiola: “L’autografo di Halaand all’arbitro? Magari era un fan”

Champions League City-Dortmund, pagelle: de Bruyne spaziale, disastro Emre Can 11 ORE FA