La quarta due giorni europea ha regalato tanti spunti, alcuni positivi altri meno. Tre vittorie e una sconfitta per le italiane: la Juventus si è qualificata agli ottavi con due turni di anticipo, la Lazio ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno e l'Atalanta ha fatto l'impresa ad Anfield contro il Liverpool. L'Inter, invece, si è complicata la vita subendo il secondo k.o. consecutivo contro il Real Madrid. Ecco i top e i flop della settimana, secondo il nostro punto di vista.

Voto 10 al ritorno di Ilicic

La notizia più bella nel giorno più triste della storia del calcio. Il sorriso di Josip Ilicic ad Anfield ci riempie il cuore. Un gol cercato, voluto, sofferto per 8 mesi infiniti. I più lunghi della sua carriera. La zampata dell'1-0 dell'Atalanta contro il Liverpool è la fine di un incubo e l'inizio di una seconda vita calcistica. Il calcio ha bisogno di lui.

Voto 9 ai record di Haaland

Ancora due gol del Terminator norvegese, dopo il poker all'Hertha Berlino nel weekend. Questa volta, però, Favre li ha contati. Scherzi a parte, Erling Haaland continua a incantare il mondo con i suoi record e la Champions sembra proprio il suo terreno preferito. Mai nessuno aveva segnato 16 volte in 12 partite. Per intenderci: per racimolare lo stesso numero di marcature nella competizione Firmino ha dovuto aspetare 36 match, Dybala 46, Nedved 79. E' già leggenda a 20 anni.

Voto 8 alla sicurezza della Lazio

L'astinenza di 13 anni ha fatto bene alla Lazio. All'Olimpico contro lo Zenit sono arrivati tre gol e tre punti d'oro per i biancocelesti che ora si possono giocare la qualificazione agli ottavi sia nel big match del Signal Iduna Park contro il Dortmund, sia nel più agevole impegno contro il Bruges all'ultima giornata. Onore al lavoro di Simone Inzaghi che è riuscito a difendere un gruppo già collaudato dai continui attacchi arrivati nelle ultime settimane.

Voto 7 allo strapotere Bayern

Non si può non riservare una nota d'onore ai campioni d'Europa in carica che con il tris al Salisburgo si sono assicurati il passaggio agli ottavi da primi del girone e hanno strappato la 15ª vittoria di fila in Champions, record aperto. Ah, Lewansdowski ha raggiunto a quota 71 gol un tale Raul. Più sopra solo Messi (118) e CR7 (132). Un mostro.

Voto 6 al passaggio del turno della Juventus

"Massima resa col minimo sforzo" viene da dire. Gli uomini di Pirlo si sono assicurati un posto nella top16 del Vecchio Continente per il settimo anno di fila. L’ultima volta che non ce la Juventus non ce la fece correva l’anno 2013/14, c’era Antonio Conte in panchina e la nevicata di Istanbul, con l’ultima partita del girone sospesa e rigiocata il giorno dopo, promosse il Galatasaray frenando i sogni di gloria bianconeri. Certo, il gioco e molti top player ancora mancano, ma per ora accontentiamoci di CR7, Morata e del recupero di de Ligt. Ad maiora

Voto 5 a Joao Felix e all'Atletico

Deludente 0-0 per i Colchoneros al Wanda Metropolitano contro una modesta Lokomotiv. Le attenuanti ci sono (Suarez in isolamento causa Covid e Diego Costa out per una trombosi venosa), ma la la prestazione è da dimenticare così come la simulazione di Joao Felix in area di rigore. Qualificazione appesa ad un filo.

Voto 4 all'errore sottoporta di Werner

Chissà cosa avrà pensato Roman Abramovich quando ha visto il piattone di Timo Werner volare direttamente in curva... L'errore dell'ex Lipsia in Rennes-Chelsea è imperdonabile: pronti-via Hudson-Odoi lo serve in area piccola dalla destra e tutto solo davanti al portiere l'attaccante fallisce lo 0-1. Il pensiero dei 55 milioni di euro spesi quest'estate per portarlo a Stamford Bridge pesa come un macigno sul portafoglio del magnate russo. Per fortuna il Chelsea ha vinto, qualificandosi con due turni d'anticipo agli ottavi. Bicchiere mezzo pieno.

Voto 3 al flop del Marsiglia

La squadra di Villas-Boas doveva essere la rivelazione della Champions League 2020/21, ma dopo 360 minuti si ritrova a 0 punti e solo l'Europa League da inseguire. 9 gol subiti e 0 (zero!) realizzati contro City, Porto e Olympiakos. Il tecnico portoghese ha cercato giustamente di cambiare discorso proponendo un tributo eterno per Diego Maradona:

Credo che la FIFA debba ritirare la maglia numero 10 di tutte le squadre da ogni competizione. Sarebbe il modo giusto per onorare la memoria del più grande giocatore di tutti i tempi.

Voto 2 alla difesa dello Shakthar

Terza peggiore difesa della Champions dopo Salisburgo e Ferencavaros con 10 gol incassati dal 'Gladbach in due partite (0-6 a Kiev e 4-0 in Germania). E dire che aveva iniziato alla grande il suo cammino battendo il Real 3-2 a Valdebebas e addormentando l'Inter sullo 0-0. Il doppio scontro con i tedeschi ha abbassato le aspettative degli uomini di Castro anche se nel girone dell'Inter è ancora tutto sospeso.

Voto 1 alla papera del portiere del Basaksehir

Uscita a farfalle non degna del palcoscenico della Champions da parte Fehmi Mert Gunok che regala un tap-in facile facile a Bruno Fernandes e, di fatto, la partita al Manchester United. Inguardabile

Voto 0 all'espulsione di Vidal

E' già stato detto tutto sulla prestazione in Inter-Real, e non solo, del cileno. Doveva essere l'uomo in più e, invece, si è trasformato in una zavorra dell'intero progetto Conte-bis, nato da una promessa a Steven Zhang in un pomeriggio di mezza estate a Villa Bellini. Il Vidal visto in questo primo scorcio di stagione è impresentabile (così come la sua reazione al 33' con relativa espulsione contro i Blancos). La sua esperienza in campo internazionale è l'aggravante peggiore.

