Penultimo turno di Champions come sempre ricco di emozioni e di sorprese. Due vittorie (Inter e Juventus) e due pareggi per le italiane: ci sono ancora chances di vederle tutte e quattro agli ottavi di finale. Poker splendido di Olivier Giroud in casa del Siviglia, vittoria importantissima del PSG a Old Trafford. Deludono tutte le spagnole tranne il Barcellona. L'Atletico, in particolare, rischia addirittura l'eliminazione. Qui migliori e peggiori del quinto turno di Champions.

Voto 10...ad Olivier Giroud e al suo poker da urlo

Olivier Giroud è il primo giocatore del Chelsea a segnare quattro gol in una stessa partita da Frank Lampard (suo allenatore) nel marzo 2010 contro l'Aston Villa ed é diventato il primo a segnarne quattro nella storia del Chelsea in una partita di Coppa dei Campioni /Champions League. Un poker pazzesco, imprevedibile, che certifica il valore di un attaccante spesso snobbato e accantonato, ma che sa sempre fare il suo mestiere egregiamente. Il francese si regala una serata di gala a Siviglia e guida il Chelsea al primo posto nel gruppo E. Applaudissements, Olivier.

Voto 9...al PSG e a Neymar, signori di Old Trafford

Dopo il risultato del Lipsia la qualificazione sembrava in bilico per il PSG. E invece Neymar (doppietta da leader) e compagni hanno trovato la forza di rifilare tre gol a domicilio al Manchester United e di prendersi la vetta momentanea del girone H. Ora i parigini nell'ultimo turno se la vedranno con il già matematicamente ultimo İstanbul Başakşehir e potranno attendere le notizie dallo spareggio tra tedeschi e inglesi. Una vittoria cruciale, per i finalisti della scorsa edizione, ormai quasi qualificati agli ottavi.

Voto 8...all'Inter e al suo pilastro Lukaku

Voto alto per l'importanza della vittoria. L'Inter è viva, non è crollata e si giocherà tutto all'ultimo turno contro lo Shakhtar a San Siro. Pare già questo un mezzo miracolo, viste le premesse della vigilia. E invece la squadra di Conte anche contro il 'Gladbach si è confermata in crescita, ha giocato a modo suo, sfruttando le ripartenze e la magnifica forza fisica di Romelu Lukaku, autore di una doppietta da urlo. Il belga è sicuramente il fattore determinante, anche a livello mentale, per i nerazzurri. Adesso coraggio, si può fare.

Voto 7...a una Juve in ripresa e allo spirito della Lazio

Bene la Juventus, già qualificata, contro la Dinamo Kiev. Benissimo la Lazio a Dortmund. I bianconeri hanno reagito al pareggio di Benevento e si sono portati a quota 12 nel loro girone, i biancocelesti hanno stoppato il Borussia e hanno addirittura provato a vincere nel finale contro una formazione considerata superiore. Ora la sfida finale contro il Bruges in casa: con due risultati su tre Inzaghi e i suoi ragazzi saranno agli ottavi. Voto alto anche all'arbitro di Juventus-Dinamo Kiev Stephanie Frappart, tanto chiacchierata ma perfetta nella sua prima direzione in Champions League.

Voto 6...al Lipsia, che si complica la vita e gioisce nel recupero

In vantaggio 3-1 in trasferta al 70', ripresa da due reti, ma in grado di trovare la vittoria al 92' con il norvegese Sorloth. Il Lipsia, semifinalista nella scorsa edizione, non molla e trova un successo vitale nel suo girone. All'ultima giornata ospiterà lo United in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione agli ottavi. I tedeschi, considerando una probabile vittoria del PSG, hanno soltanto un risultato a disposizione, visto che all'andata con gli inglesi hanno perso 5-0. Ci sarà da divertirsi.

Voto 5...all'Atalanta, non in ottime condizioni

Un 1-1 che permette ai Gasperini boys di mantenere il vantaggio sull'Ajax e di andare ad Amsterdam avendo due risultati su tre per passare il turno. Non sempre un bene per le squadre umorali come la Dea, che contro i modesti danesi del Midtjylland hanno mostrato una precaria condizione atletica e qualche sbavatura di troppo. Gomez e Ilicic, le due pedine chiave dell'Atalanta, stanno inoltre attraversando un periodo di forma tutt'altro che entusiasmante. Non sarà facile raggiungere gli ottavi.

Voto 4...all'Atletico, costretto a un finale thrilling

Il voto è sia alla prestazione contro un Bayern pieno di riserve che all'andamento nel gruppo A dei Colchoneros. La squadra di Simeone, seconda a quota sei punti, dovrà giocarsi l'accesso alla fase successiva a Salisburgo, contro gli austriaci terzi a quota quattro punti. Con una sconfitta Joao Felix, Luis Suarez e compagnia verrebbero eliminati. Un ultimo match che si sarebbe potuto evitare e che non pare così scontato a livello di pronostico.

Voto 3...al Real Madrid, che ora rischia grosso

Non ci siamo. In una sera cancellata la doppia vittoria con l'Inter. I Blancos cadono ancora contro lo Shakhtar e perdono la possibilità di qualificarsi con un turno d'anticipo. La situazione per la squadra di Zidane è grave, visto che oltre ai tanti indisponibili, nell'ultimo turno farà visita a Madrid il Borussia Mönchengladbach, formazione giovane, arrembante e ricca di talento. E, cosa non da poco, con due risultati su tre per ottenere un pass insperato dopo il sorteggio. Notte da incubo o finale già scritto? Lo scopriremo la prossima settimana.

Voto 2...alla figuraccia del Siviglia

0-4 in casa, in uno spareggio per il primo posto che ridimensione le ambizioni europee degli andalusi. Il Siviglia crolla e, probabilmente, si accorge di non essere più in Europa League e cioé nel suo habitat naturale. Quattro ceffoni che potranno far bene a livello di attenzione, ma che mettono in guardia in vista degli ottavi. Ci sono squadre decisamente più attrezzate degli spagnoli (che tra l'altro in campionato veleggiano in quinta posizione, ben distanti dalla vetta).

Voto 1...allo Zenit, vera delusione nel gruppo F

La testa di serie iniziale del girone della Lazio ha raccolto appena un punto (ottenuto proprio contro i biancocelesti) in cinque partite. Un'edizione davvero pessima per lo Zenit di San Pietroburgo che, nonostante alcuni elementi di valore, non è mai stato in corsa per la qualificazione. Una delusione vera, considerando che il girone F era anche privo di vere big europee.

Voto 0...alla difesa del Ferencvaros

Non vogliamo sparare sulla cosiddetta Croce Rossa, ma in alcuni frangenti siamo al confine tra professionismo e dilettanti. La squadra ungherese prende tre schiaffi anche dal Barcellona (B) e porta a 16 il conto delle reti subite nei primi cinque turni. La peggior difesa di questa prima fase, sicuramente una formazione che non è mai stata all'altezza della competizione ritrovata dopo cosí tanti anni dalla precedente partecipazione.

