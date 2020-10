Il cammino europeo è già fortemente compromesso dopo le prime due giornate contro avversarie di tutto rispetto ma sicuramente non più forti dell’organico a disposizione di Conte. Contro Borussia Mönchengladbach e Shakhtar hanno vinto i rimpianti a fronte di due pareggi che bruciano come due sconfitte. L’Inter ha dominato entrambe le sfide, subendo 2 tiri in porta contro i tedeschi (le reti di Bensebaini su rigore e Hofmann) e uno – centrale – contro gli ucraini. Stop.

Il problema, però, è sempre il tempo. Troppo poco per indagare sugli episodi, i legni, le assenze o le distrazioni arbitrali. La doppia sfida con il Real Madrid arriva nelle peggiori condizioni ambientali possibili per gli spagnoli: con 1 punto e l’ultima piazza nel Gruppo B impongono un cambio di rotta immediato per una squadra che su 24 partecipazioni alla Champions ha sempre superato il turno .

È innegabile, quindi, che per l’Inter ha sempre inciso il doppio confronto con la squadra di prima fascia e, alla vigilia delle sfide contro i campioni di Spagna lo scenario doveva essere diverso. Un solo punto con il Barcellona nei quattro impegni, divisi in due edizioni, hanno reso impervie le acque europee dei milanesi. Come in questa tornata di Champions, seppur immeritatamente, non sono mai riusciti a costruire la qualificazione nei restanti quattro match del raggruppamento lasciando sempre la porta aperta al miracolo dell'ultimo minuto. Purtroppo nella competizione dove non c’è tempo per eccellenza non si possono ripetere gli errori del passato. Speriamo non sia troppo tardi.