Giocando con due esterni, che in realtà sono due ali, e due attaccanti, qualcosa si paga. Poi qualcuno vorrebbe anche il trequartista... Secondo me c'è bisogno di equilibrio".

Non si può che partire da queste parole di Antonio Conte, pronunciate dopo la sconfitta nel derby di sabato sera. La squadra nerazzurra ha perso la stracittadina con il Milan incassando altre due reti in campionato. Il conto - salato - presentato a mister Zhang recita le seguenti parole: 8 gol in 4 partite, ovvero due reti incassate ogni volta che si scende in campo.

Sicuramente c'è un problema, e la risposta a questi enigmi va cercata in due ordini di lettura: nella squadra e nei singoli. Partendo dagli ultimi, l'analisi non si può che soffermare sul pacchetto difensivo. Nonostante il concetto di difesa sia collettivo e non singolo, sicuramente il reparto arretrato ha qualche lacuna in più rispetto all'anno scorso. Nel 2019-20, l'Inter dopo quattro giornate in campionato viaggiava con 12 punti, 9 gol fatti ed uno solo subito. I titolari erano principalmente de Vrij, Skriniar e Godin, con qualche inserimento di Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio. Un pacchetto che poteva fare affidamento anche sull'indole equilibrata di Kwadwo Asamoah da un lato e Antonio Candreva dall'altro, più Marcelo Brozovic davanti alla difesa. Uno schieramento che tolto il gol di Joao Pedro a Cagliari, non era mai stato bucato. Quest'anno i nerazzurri hanno schierato un 11 piuttosto differente, con i soli D'Ambrosio, Brozovic e de Vrij ad incollare i pezzi di un puzzle ancora molto intricato.

Gol subiti dopo 4 gare Clean sheet AREZZO (06-07) 1 3 BARI (07-08) 7 0 BARI (08-09) 3 1 ATALANTA (09-10) 3 1 SIENA (10-11) 3 1 JUVE (11-12) 3 1 JUVE (12-13) 1 3 JUVE (13-14) 2 2 ITALIA (14-16) 0 4 CHELSEA (16-17) 4 1 CHELSEA (17-18) 7 1 INTER (19-20) 2 2 INTER (20-21) 8 0

L'inserimento di Kolarov, lo spostamento arretrato di D'Ambrosio e la propulsione a quattro ruote motrici di Perisic e Hakimi ha notevolmente cambiato il menù in tavola. L'inter, come dice giustamente Conte, si ritrova con una marea di giocatori offensivi e qualche spazio concesso in più difensivamente. Ad esempio, Aleksander Kolarov ce l'ha nell'indole la fase offensiva. Per quanto i suoi lanci e la sua uscita palla abbiano aiutato la manovra nerazzurra, le disattenzioni difensive sono costate carissimo (vedi Derby). Un giocatore così ha bisogno di un supporto maggiore, ed Ivan Perisic - che lo scorso anno era stato bocciato come laterale a tutta fascia e spedito a Monaco di Baviera - non è sembrato quel tipo di appiglio.

Lo stesso Hakimi, per quanto sia fenomenale, è molto più orientato ad offendere che ad aiutare D'Ambrosio. In quello spazio si forma una vera e propria prateria, coadiuvata dalla propensione delle mezzeali, dove le avversarie dell'Inter possono banchettare a piacimento.

Proprio per questo discorso, il ritorno di Bastoni (virus finito), in trio con de Vrij e D'Ambrosio potrebbe risistemare le cose in casa Inter. Il centrale scuola Atalanta partirà dalla panchina in Champions, ma è indubbio che sia un recupero cruciale. Il resto della probabile formazione prevede l'esordio di Darmian a sinistra con Hakimi a destra, e Vidal-Barella-Eriksen in mediana. Lukaku-Sanchez (favorito su Lautaro) là davanti.

Trequartista e telenovela

Un altro tema trattato indirettamente da Conte, ma indubbiamente sotto gli occhi di tutti, è la telenovela di Christian Eriksen. Il danese non le ha mandate a dire al mister, e l'allenatore leccese ha risposto in rima. Ciò che appare chiaro a tutti è la palese incompatibilità di questo giocatore col credo tattico del mister. Con il senno di poi, certamente Eriksen non è stato il miglior acquisto nella storia dell'Inter - ed il body language dell'ex Tottenham lascia intendere tutto tranne che la volontà di rimanere a Milano - però, in serate come queste, un giocatore della sua classe può sempre tornare utile. Anche dopo il 70', ma soprattutto dal primo minuto.

Chi però, in questa innumerevole quantità di puntate italo-danesi, ci ha capito ben poco sul ruolo sono i tifosi. Conte ha specificato che per lui Sensi, Vidal, Eriksen e Barella possono giocare da trequarista, anche se il forte indiziato a farlo anche contro il Gladbach è, a sorpresa, proprio Eriksen. Il giocatore danese è sicuramente abituato ai palcoscenici europei, e dalla sua continuità negli ultimi 25 metri passa il destino dell'Inter.

Insieme a lui ci saranno Arturo Vidal e Niccolò Barella, ma un altro giocatore su cui sono puntati i riflettori è Stefano Sensi. Il classe 1995 tornerà a disposizione in Champions dopo le ottime prestazioni fornite nella competizione proprio 12 mesi fa. Se dovesse entrare sarà chiamato ad un esame importante. Per Conte è fondamentale.

Da non sottovalutare c'è anche il discorso Nainggolan. Il belga è guarito dal virus e potrà andare in panchina. Magari a partita in corso ci sarà spazio anche per lui.

Rischio dejavù

Scavalcando il problema della formazione, ed eventuali ballottaggi, l'Inter deve evitare di incappare nell'errore che è costato caro nelle ultime campagne europee. Nelle ultime due stagioni, nonostante avversarie difficili nel girone, i nerazzurri hanno sempre dato l'impressione di poter passare il primo turno, ma poi nel concreto non ci sono mai riusciti. Nel 2018-19, con Spalletti in panchina e Mauro Icardi in campo, l'Inter era arrivata terza nonostante gli stessi punti del Tottenham. A decidere in negativo era stata la rete incassata (da Eriksen, strano caso del destino) a San Siro, anche se il vero turning point risiede nelle ultime due partite. Contro Tottenham (t) e PSV (c), i nerazzurri conquistarono un solo punto e buttarono all'aria un girone giocato in maniera più che buona.

Ancor più frustrante quello successo l'anno scorso. In un girone altrettanto proibitivo, con Barcellona e Dortmund, l'Inter diede un'altra dimostrazione di grande attidudine europea giocando bene in parecchie occasioni. (Emblematico il primo tempo al Camp Nou o la partita contro il Dortmund in casa.) Però, anche in quell'occasione, i dettagli fecero la differenza. Tra il pareggio interno con lo Slavia alla prima giornata, la rimonta subita dal Borussia al Signal Iduna Park e la sconfitta contro un Barcellona rimaneggiato, i rimpianti, alla fine, furono parecchi e solo in parte mitigati dalla grandiosa cavalcata in Europa League.

Più europei che mai

Per cercare di cambiare questo trend, Conte sta provando ad inculcare ai suoi ragazzi una dimensione più europea. Una serie di dettami visibili anche in campionato, dove i nerazzurri creano una quantità industriale di palle gol in ogni partita. Le 11 reti in quattro giornate sono lì a testimoniarlo, ma non c'è solo quello.

C'è voglia di dominare il campo, portare tanti uomini in zona offensiva e schiacciare l'avversario a costo di aprire il campo per le ripartenze. È uno stile contemporaneo, che fa leva su tanti giocatori abituati al pubblico europeo e sulla loro capacità sia negli smarcamenti che palla al piede. Sicuramente questa filosofia fa un po' a cazzotti con il campionato italiano, ma potrebbe adattarsi splendidamente al campo europeo, dove il trend, come se ci fosse bisogno di sottolinearlo, è sempre quello del gioco propositivo. La società sta seguendo in questa strada il suo allenatore, facendo un passettino alla volta, ora però bisogna incominciare a raccogliere.

Conte: "Perso il derby per due ripartenze"

