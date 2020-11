Real Madrid e Champions League per il mondo nerazzurro significano finale di Vienna, al Prater, nel 1964, dove i ragazzi di Helenio Herrera vinsero la loro prima Coppa dei Campioni. In finale Mazzola, dopo aver contemplato Di Stefano negli spogliatoi restando imbambolato - fu Suarez a riportarlo alla realtà - segnò due gol per il 3-1 completato da Milani e Felo.

Dalla Grande Inter l'album dei ricordi passa a immagini più recenti, quelle di Roberto Baggio nel novembre 1998: un altro 3-1 contraddistinto dalla doppietta del Divin Codino, prima di un altro successo, contro la Salernitana in rimonta, e l'esonero di Gigi Simoni, l'unico grande rimpianto di Massimo Moratti nella sua gestione.

La gioia di Roberto Baggio dopo la doppietta al Real Madrid e il 3-1 dell'Inter - 25 novembre 1998 Credit Foto Imago

Il presente, però, è meno romantico e vede il Real Madrid di Zidane ultimo nel girone di Champions, l'Inter di Conte avanti di un punto. Insomma, la sfida suona come uno spareggio, o quasi. I blancos hanno vinto sei delle sette sfide interne contro i nerazzurri (una persa) e, nelle ultime 10 sfide europee tra Real Madrid e Inter, la squadra di casa ha vinto in nove occasioni (un pareggio). L’ultimo successo esterno risale al marzo 1967, 0-2 per l’Inter in Coppa Campioni. Insomma, le cifre sembrano proibitive ma allora perché credere nell'impresa?

L'Inter può giocare in contropiede

La squadra di Conte sta cercando di imporre il proprio gioco alle avversarie. In questo primo scorcio di stagione da lavori in corso, il piano non è ancora andato a buon fine ma nella tana del Real Madrid nessuno pretenderà tanto: catenaccio e contropiede saranno gli ingredienti vitali richiesti da Conte. E sono queste le qualità migliori dell'Inter che potrà sfruttare la qualità degli esterni: l'ex Hakimi e Young.

Deve essere la serata di Lautaro

Una necessità più che una possibilità. Senza Lukaku infortunato e con Perisic adattato, Lautaro Martinez avrà sulle spalle l'attacco nerazzurro. Sarà proprio la chance per l'argentino di tirarsi fuori dalle secche di un periodo difficile, di superare la sua fase d’involuzione rilanciandosi e trascinando l’Inter fuori dalla palude di un gruppo intricato. Sembrava dovesse andare al Barcellona in estate, ma questo incrocio varrà più di un Clasico.

Valdebebas non è il Bernabeu

Solitamente quando si va al Bernabeu si prega, anche solo per il fattore arbitrale che il pubblico madridista può far valere sul proprio campo in Europa. Invece, si giocherà allo stadio Alfredo Di Stefano, ubicato nel centro sportivo di Valdebebas e già sede delle partite delle formazioni giovanili. Il motivo è legato ai lavori d'ammodernamento al Bernabeu che diventerà una delle strutture più all'avanguardia nel mondo del calcio. In attesa che questo accada, il fattore campo, già relativo ai tempi del Covid, viene annullato.

Zinedine Zidane a Valdebebas - Real Madrid - Champions League 2020 Credit Foto Getty Images

Il momento del Real Madrid

Servirà una grande prestazione, ma non un miracolo: occorrerà dunque chiudere la porta e sfruttare le chance in attacco - la concretezza è un limite di questa squadra - per colpire un Real Madrid mai così in difficoltà e reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Conte si affiderà a Vidal e Brozovic per la diga di centrocampo, Barella agirà sulla trequarti mentre in difesa torna D’Ambrosio dal 1'. De Vrj e Bastoni completano il terzetto difensivo.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zidane

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All. Conte

La squadra nerazzurra ha pareggiato le prime due sfide in questa Champions League, cosa che non accadeva dalla stagione 2009-10 quando vinse il trofeo con Mourinho in panchina. Solo Vidal ha già segnato contro il Real in Champions con due squadre diverse, Juventus e Bayern Monaco. Lautaro, Vidal e Hakimi: saranno loro le chiavi per tentare di sferrare un pugno da ko?

