Un’Inter troppo brutta per essere vera si arrende per la seconda volta di fila al Real Madrid. Dopo il 3-2 di Valdebebas gli uomini di Antonio Conte cedono 2-0 anche a San Siro con i gol di Eden Hazard (su rigore) e l’autogol di Hakimi sul tiro di Rodrygo. Nerazzurri mai in partita, complice l’espulsione di Vidal alla mezz’ora per una protesta troppo veemente per un rigore non concesso. Con 2 pareggi e 2 sconfitte (peggiore prestazione del club in Champions) la qualificazione agli ottavi ora è appesa ad un filo: Conte è costretto a vincere le prossime due partite e sperare che il ‘Gladbach perda contro le Merengues. Difficile, ma non impossibile.