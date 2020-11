25 novembre 1998, a San Siro arriva il Real Madrid per giocarsi il primato del gruppo C di Champions League con l’Inter di mister Gigi Simoni. I nerazzurri vivono la classica serata da “luci a San Siro”: passano in vantaggio con il destro di Ronaldo da fuori deviato dal rapace Zamorano e, dopo il momentaneo pareggio di Clarence Seedorf con perentorio colpo di testa in area piccola, rimettono la testa avanti grazie al destro mortifero di Roberto Baggio, subentrato al minuto 68 a Zamorano. Il Divin Codino si toglie poi lo sfizio di mettere a sedere Bodo Illgner e insaccare a porta vuota per il tripudio generale alla Scala del Calcio.