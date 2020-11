Calcio

Champions League: Inter-Real Madrid, le ragioni tattiche della batosta di Antonio Conte

CHAMPIONS LEAGUE - Le motivazioni tattiche della batoste dell'Inter di Antonio Conte al cospetto di un Real Madrid per giunta rimaneggiato a causa delle assenze di Sergio Ramos, Karim Benzama e Federico Valverde. Nerazzurri senza gioco nè ferocia agonistica a San Siro, in costante balia di un Real provvisto del pilota automatico. Tutto troppo facile per la banda Zidane.

