Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Inter e Real Madrid (qui la DIRETTA SCRITTA), valido per la quarta giornata del gruppo B di Champions League arbitrato dal signor Anthony Taylor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio...

La moviola LIVE di Inter-Real Madrid (arbitro Anthony Taylor)

- 5’ CALCIO DI RIGORE PER IL REAL MADRID! Nacho in proiezione offensiva entra in area di rigore e viene atterrato ingenuamente da dietro da Barella. L’arbitro è lì e concede il penalty che ci sta tutto perché il tocco di Barella sulla gamba del difensore madridista c’è.

- 32’ PROTESTE INTER, MANCATO RIGORE! Vidal in area di rigore contrastato da Varane e Modric, finisce a terra. Grosse proteste dei nerazzurri ma Taylor lascia correre facendo adirare i nerazzurri. Dai replay i dubbi non vengono completamente dipanati perché Varane sembra toccare sia il pallone che la gamba del cileno. Taylor però non è dello stesso avviso e per l'inglese Vidal viene anticipato regolarmente da Varane. Furioso il cileno e vibranti proteste dei giocatori nerazzurri.

- 33’ ESPULSO VIDAL! Accerchiato da un capannello di giocatori interisti, Vidal fortemente adirato Taylor prima lo insulta poi si avvicina e col petto lo colpisce accentuando il faccia a faccia. L’arbitro non gradisce e lo caccia dal campo per doppio giallo in pochi secondi.

