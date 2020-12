Altro che biscotto: quella dell'Inter è una frittata bella e buona, un flop tutto fatto in casa e senza l'intralcio di Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Gli uomini di Antonio Conte lasciano la Champions League e non si qualificano nemmeno per l'Europa League: solo 0-0 a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Ai nerazzurri bastava la vittoria, visto il successo del Real contro il 'Gladbach: l'Inter è partita bene e ha colpito la traversa con Lautaro, salvo poi andare in confusione nella ripresa e sbattere contro gli ucraini e super Trubin, autore di diverse parate decisive nel finale. Per il terzo anno consecutivo i nerazzurri hanno fallito la qualificazione agli ottavi di finale con il match-point in casa, ma questa volta sono riusciti anche a fare peggio non arrivando nemmeno in Europa League: obiettivo raggiunto dallo Shakhtar, che ha pensato a portare a casa il pareggio ma che alla distanza è uscito, mandando ancora più in confusione l'Inter. Nel finale Sanchez ed Eriksen hanno provato a dare la scossa, ma non è bastato: delusione totale per Conte.