Missione disperata, quasi impossibile. Ma non ancora aritmeticamente eliminata. L'Inter di Antonio Conte continua ad occupare l'ultima posizione del Girone B della Champions League 2020-21 anche dopo la quarta giornata, e dopo il ko interno col Real Madrid. Martedì 1 dicembre, dunque, la sfida in Germania con il Borussia Mönchengladbach sarà l'ultima chiamata per i nerazzuri che solo in caso di vittoria potranno poi sognare ancora e rimandare tutto all'ultimo turno come nella passata stagione quando però fu tutto inutile. Vediamo insieme allora tutte le combinazioni che permetterebbero all'Inter di passare il turno: