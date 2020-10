Joao Felix salva l' Atletico , i ragazzi del Cholo Simeone la spuntano solamente nel finale nella sfida casalinga conto il Salisburgo . Nel gruppo C, invece, il Porto riscatta la sconfitta subita contro il City nella prima giornata: Olympiakos battuto senza troppi problemi. E' la vittoria numero 100 del club portoghese in Champions League .

Una prestazione super quella del portoghese classe 1999, e la doppietta del secondo tempo ne è la più chiara testimonianza. I ragazzi di Simeone partono bene, passando in vantaggio alla mezz'ora con Llorente. Prima dell'intervallo ci pensa il solito talentino del Salisburgo Szoboszlai a pareggiare i conti, con i ragazzi di Marsch che in apertura di secondo tempo riescono addirittura a ribaltarla passando in vantaggio con Berisha. Da qui, però, sale in cattedra Joao Felix che, dopo la traversa colpita nel primo tempo, trova prima il gol del pareggio e poi, nel finale, la rete che regala ai Colchoneros i primi tre punti di questa Champions League. Riscattato il pesante KO subito contro il Bayern, tanti rimpianti per il Salisburgo, appaiato alla Lokomotiv a un solo punto.