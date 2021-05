Jorginho ed Emerson Palmieri, uno da titolare, l'altro da riserva, esprimono la loro gioia più pura dopo la premiazione. C'è anche un po' di Italia nella vittoria della Champions League 2020/21 da parte del Chelsea ( 1-0 al Manchester City a Oporto ):, uno da titolare, l'altro da riserva, esprimono la loro gioia più pura dopo la premiazione.

Jorginho: "Medaglia incredibile"

"Questa medaglia è incredibile. Quando dico che non ci sono parole è davvero così. Non ci credo, al fischio dell'arbitro mi sono chiesto... "ma come siamo arrivati? Ce l'abbiamo fatta per tutto quello che c'è dietro, è veramente troppo difficile. Contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, ho i brividi. Nazionale? Abbiamo ancora tante emozioni da vivere. Porterò tutta la mia energia positiva. Questo è stato un passo avanti nella mia carriera ma non finisce qui"

Emerson Palmieri: "Non credevo di arrivare fino a qui"

"Non ci credevo mai di arrivare a questo livello. Io volevo solo uscire dal Brasile. Avevo questo sogno di vincere questi campionati, due anni fa abbiamo vinto l'Europa League, adesso abbiamo vinto la Champions. Sono troppo emozionato, i miei amici in Brasile e in Italia mi guardano. Dopo il primo anno a Palermo sono andato a Roma e lì mi sono sentito italiano vero. Ho imparato ad amare l'Italia. Devo ringraziarla perchè senza calcio italiano non sarei diventato l'Emerson Palmieri di adesso"

