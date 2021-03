Calcio

Champions League, Jurgen Klopp si toglie dalla corsa per il dopo Low: "Sarò ct della Germania? No"

Nonostante le recenti difficoltà alla guida del Liverpool in Premier League, Jurgen Klopp - alla vigilia della sfida contro il Lipsia di Champions League in cui i Reds proveranno a staccare il biglietto per i quarti di finale - si toglie dalla corsa per la successione di Joakim Low: "Ci sono tanti allenatori tedeschi bravi, la Federazione tedesca sceglierà sicuramente un tecnico preparato".

00:00:55, 20 minuti fa