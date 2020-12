Inutile girarci attorno: per puntare al primo posto del girone, la Juventus di Andrea Pirlo è chiamata ad un’autentica impresa nella tana del Barcellona. CR7 e compagni dovranno vincere con due o più gol di scarto ed almeno tre reti messe a segno (ovvero 0-3, 1-3, 0-4, 1-4, 2-4 ecc.). Questo in virtù dello scontro diretto sfavorevole allo Stadium (all’andata ad ottobre era finita 2-0 per i blaugrana) e della peggiore differenza reti. Una mission davvero impossible se si considera che nei sei precedenti al Camp Nou i bianconeri hanno trionfato solo due volte, con il risultato di 1-2, nel 1970 e nel 2003.