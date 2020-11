Notizia storica nel mondo del calcio. Stephanie Frappart sarà la prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. La 37enne francese è stata designata per il match tra Juventus e Dinamo Kiev in programma allo Stadium mercoledì sera e valido per la 5ª giornata del girone G. La Frappart ha già stabilito altri "record" nel corso della sua carriera: è stata la prima donna ad arbitrare nel campionato francese (dove vanta 18 direzioni), ha diretto la finale di Supercoppa Europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.