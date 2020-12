Gli ultimi 90 minuti di Champions hanno portato diversi verdetti. 9 squadre si erano già qualificate agli ottavi di finali, con Bayern Monaco, Manchester City, Porto, Barcellona, Juventus, Borussia Dortmund, Siviglia, Chelsea e Liverpool che sono state raggiunte da Lazio, RB Lipsia e PSG. Ci sono ancora quattro posti a disposizione, due di questi che potrebbero essere sfruttati da Atalanta e Inter che mercoledì si giocheranno la stagione nelle rispettive gare contro Ajax e Shakhtar Donetsk.

La Juventus sarà testa di serie, Lazio seconda classificata

Saranno testa di serie ai sorteggi per gli ottavi di finale, tutte le squadre che hanno vinto il proprio girone. Ecco che si aggiunta, a sorpresa, la Juventus che è riuscita a scavalcare il Barcellona nel proprio girone, grazie al 3-0 del Camp Nou. E dire che aveva perso per 2-0 in casa all'andata... Già sicure del primo posto sono anche Bayern, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund. Loro avranno il “privilegio” di affrontare una seconda qualificata agli ottavi, anche se non sempre si è fortunati...

Le teste di serie

Teste di Serie Girone Bayern Monaco Gruppo A Manchester City Gruppo C Liverpool Gruppo D Chelsea Gruppo E Borussia Dortmund Gruppo F JUVENTUS Gruppo G

Squadre seconde classificate

Qualificate Girone Porto Gruppo C Siviglia Gruppo E LAZIO Gruppo F Barcellona Gruppo G

Chi manca? Inter, Atalanta e...

Situazione ancora da definire nel Gruppo B, per esempio, quello dell'Inter. Una combinazione potrebbe vedere ben quattro squadre appaiate a 8 punti. I nerazzurri devono intanto battere Shakhtar Donetsk e sperare che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non pareggino. L'Inter non vuole rimanere scottata come nelle ultime due edizioni, quando fu eliminata ai gironi proprio all'ultima giornata. C'è un posto anche nel girone A con Atlético Madrid e Red Bull Salisburgo distanziate da solo 2 punti, mentre nel Gruppo D avremo lo scontro diretto tra Atalanta e Ajax, con i bergamaschi che possono passare anche solo con il pareggio.

Infine, tutto ancora da decidere nel Gruppo H, o almeno per il discorso piazzamenti. Anche senza giocare, il PSG ha ottenuto il pass per gli ottavi vista la sconfitta del Manchester United a Lipsia. Anche se i parigini dovessero perdere contro il Basaksehir, sarebbero avanti negli scontri diretti nei confronti dello United. Ora serve una vittoria per assicurarsi il primo posto del girone.

Quando ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale?

Il sorteggio verrà svolto presso la sede di Nyon in Svizzera il prossimo lunedì 14 dicembre. Sorteggio che si completerà in videoconferenza, senza la presenza della stampa o dei rappresentanti delle squadre qualificate. Il sorteggio sarà trasmesso su Eurosport 1 a partire dalle 12.

Quando si giocheranno gli ottavi?

Le gare d'andata si giocheranno tra il 16-17 e il 23-24 febbraio, mentre le sfide di ritorno sono in programma tra il 9-10 e 16-17 marzo, appena prima della pausa per le Nazionali, quando scatteranno le qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2022.

