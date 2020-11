Juventus-Ferenvaros, è la sfida valida per la quarta giornata del girone G di Champions League. Si gioca all'Allianz Stadium di Torino alle 21:00 di martedì 24 novembre. I bianconeri sono reduci dal 2-0 sul Cagliari, ed hanno la possibilità di mettere al sicuro la qualificazione con una vittoria. La formazione bianconera è seconda con 6 punti in tre partite, mentre il Ferencvaros è ultimo con un punto. La sfida d'andata alla Puskas Arena è terminata con un punteggio piuttosto netto in favore dei bianconeri (1-4), con reti di Dybala, Morata (2) e autorete di Dvali. Vediamo insieme le formazioni del match di Champions League e le scelte dei due tecnici Andrea Pirlo e Serhij Rebrov.