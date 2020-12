Champions League

Ultimi 90 minuti della fase a gironi di Champions e ultimi verdetti. Dopo la serata di martedì, con il primato della Juventus e la qualificazione della Lazio, restavano solo quattro posti a disposizione per gli ottavi di finale. In corsa anche Atalanta e Inter, ma solo i nerazzurri di Bergamo sono riusciti a prolungare la loro permanenza in Europa grazie al successo per 1-0 in casa dell'Ajax. Male invece l'Inter che impatta a reti bianche contro lo Shakhtar Donetsk, chiudendo il girone come ultima e con una sola vittoria all'attivo. Per il terzo anno di fila l'Inter è fuori all'ultima giornata, ma questa volta non ci sarà nemmeno il “paracadute” dell'Europa League.