Alzi la mano chi si aspettava un ritorno così di Alvaro Morata . Sei gol in sette partite contro Crotone, Dinamo Kiev (doppietta), Spezia e Ferencvaros (doppietta) a cui se ne aggiungono cinque annullati, per gli amanti dei numeri. Il 28enne di Madrid, tornato a Torino con un prestito con diritto di riscatto, è diventato in un mese il perno dell'attacco di Andrea Pirlo e il partner ideale di Cristiano Ronaldo. E il suo sorriso nella pancia della Puskas Arena di Budapest dopo il 4-1 ai campioni d'Ungheria è la diretta conseguenza del suo rendimento:

"Tutto quel che ho passato nella carriera nel bene e nel male ora mi serve, non ho più vent'anni. L'ho detto quando sono arrivato: sono maturato. Adesso quel che devo fare e pensare è dare una mano alla squadra, far tutti i movimenti possibili, avere energia per non far giocare gli avversari. Mi sento bene fisicamente. Le motivazioni sono quelle di ogni giocatore: mi sento voluto e desiderato. Sono contento perchè tre punti in trasferta in Champions sono sempre importanti".