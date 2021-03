La corsa è già finita quasi prima di cominciare. La Juventus è eliminata dalla Champions League. Come un anno fa, sempre contro un avversario teoricamente malleabile, gli ottavi di finale si rivelano un ostacolo insormontabile per i campioni d'Italia in carica. I bianconeri battono per 3-2 il Porto, che però vola ai quarti grazie al 2-1 ottenuto all'andata e al conseguente criterio dei gol realizzati fuori casa. Portoghesi in vantaggio dopo 19' con Sergio Oliveira su calcio rigore e padroni di un primo tempo in cui la Juve, semplicemente, non c'è. Nella ripresa cambia tutto: l'espulsione dell'ingenuo Taremi e una doppietta di un super Chiesa ribaltano il match. Si va ai supplementari e ancora Sergio Oliveira, al 115', pareggia su punizione. 120 secondi più tardi è Rabiot a firmare la rete della speranza. Ma la rimonta bianconera si esaurisce lì. Tra rimpianti enormi e la sensazione, ancora una volta, di aver gettato alle stelle una gustosa opportunità. E adesso, che inizino i processi.