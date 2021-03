Champions League

Nel 2020, ladi Sarri fu eliminata agli ottavi di finale dal Lione e questa volta i bianconeri non vogliono fare la stessa fine. La squadra diè chiamata a rimontare il ko per 2-1 in casa del Porto e proverà a farlo con la coppia Morata-Cristiano Ronaldo, senza dimenticareche fu uno dei pochi positivi nel match del do Dragão. Tra i titolari c'è Demiral che ha vinto il ballottaggio con Chiellini, a centrocampo spazio ad Arthur e Rabiot con McKennie che parte dalla panchina. Nel Porto rientra Taremi (a segno all'andata), c'è anche Pepe che era segnalato inizialmente in panchina per un fastidio muscolare.