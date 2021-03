Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Porto (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League arbitrato dal signor Kuipers (Olanda). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

Classifiche e risultati

Champions League Paratici: "Ronaldo e Messi alla Juve? Idea Improbabile ma..." UN' ORA FA

La moviola LIVE di Juventus-Porto (arbitro Kuipers)

18' RIGORE PER IL PORTO - Cross dal fondo dalla destra di Corona, Taremi (a segno all'andata) provo ad addomesticare il pallone spalle alla porta ma cade a contatto dopo un intervento di Demiral che, nel tentativo di cercare l'anticipo, interviene sulla gamba dell'iraniano. Kuipers non ha dubbi e indica subito il dischetto. Decisione condivisibile perché il tocco del turco sul piede dell'avversario c'è, ingenuo l'ex centrale del Sassuolo troppo irruento in questa circostanza.

Seguono aggiornamenti!

Juve, senti Conceiçao: "Arthur è costato 4 volte i nostri"

Champions League Paratici: "Ronaldo e Messi alla Juve? Idea Improbabile ma..." UN' ORA FA