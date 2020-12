È bello arrivare agli ottavi, ma è anche una fase anche molto difficile da affrontare, perché tutte le squadre possono metterti in difficoltà. In questa fase della Champions c'è molto equilibrio, tutte le avversarie sono forti e lo abbiamo visto lo scorso anno, quando siamo usciti con il Lione. Favoriti? Possiamo anche esserlo, ma il punto è arrivare a quelle partite in ottima forma. Dovremo affrontare il Porto come abbiamo fatto con il Barcellona al Camp Nou, con le nostre convinzioni e la volontà di giocare il nostro calcio. [il vice presidente Nedved]