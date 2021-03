Dopo il convincente 3-1 contro la Lazio, la Juventus è chiamata ad un'altra serata di alto livello. Martedì sera 9 marzo 2021, all'Allianz Stadium di Torino, arriverà il Porto di Sergio Conceicao. I portoghesi hanno Dubbi di formazione? Pirlo recupera Bonucci . Martedì sera 9 marzo 2021, all'Allianz Stadium di Torino, arriverà il Porto di Sergio Conceicao. I portoghesi hanno vinto per 2-1 il match d'andata , e sono forti di due risultati su tre. La Juventus, al contrario, può solo vincere.Pirlo recupera Bonucci e probabilmente Chiellini : dovrebbero formare la coppia centrale davanti a Szczesny, con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. Duo mediano con Rabiot ed il rientrante Arthur vista la positività al coronavirus di Bentancur, mentre sugli esterni dovrebbero esserci Chiesa e McKennie, favorito su Ramsey. In avanti c'è Morata dal primo minuto per affiancare Cristiano Ronaldo. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo martedì sera.

Juventus-Porto: le probabili formazioni

Champions League Juventus-Porto in Diretta tv e live streaming UN' ORA FA

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao

Pirlo: "Siamo contati, Ronaldo deve stringere i denti"

Statistiche

La Juventus ha vinto le due partite casalinghe di Champions League contro il Porto, vincendo 3-1 nell'ottobre 2001 e 1-0 nel marzo 2017. Il Porto ha perso le ultime cinque trasferte di Champions League in Italia da quando ha battuto il Milan 2-3 nel 1996.

La Juventus ha perso solo due delle ultime 12 partite casalinghe nel turno eliminatorio di Champions League (8v 2p). Tuttavia, queste due sconfitte sono state nelle ultime tre stagioni (0-3 contro il Real Madrid nel 2017/18 e 1-2 contro l'Ajax nel 2018/19).

Il Porto non sa cosa significhi vincere nelle ultime 13 trasferte del turno eliminatorio della Champions League (4p 9s).

Nella gara d'andata Cristiano Ronaldo ha fatto solo un tiro: il suo record più basso in una partita a eliminazione diretta di Champions League dalla semifinale contro il Barcellona nel 2011, quando non ha scoccato conclusioni.

Cristiano Ronaldo ha segnato dieci gol in dieci partite casalinghe con la Juventus in Champions League. Dal suo acquisto nella stagione 2018/19, solo Lionel Messi (14) ha segnato più gol in casa nella competizione.

Dall'inizio della stagione 2018/19, Moussa Marega ha segnato otto gol in Champions League con il Porto, due in più di ogni altro giocatore. L'ultimo calciatore a segnare in entrambe le partite eliminatorie contro la Juventus è stato Cristiano Ronaldo con il Real Madrid nei quarti di finale della stagione 2017/18.

Juventus-Porto, Bonucci e Chiellini guidano la rifinitura

Champions League Juventus-Porto, Bonucci e Chiellini guidano la rifinitura 34 MINUTI FA