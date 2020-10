L'obiettivo è solo uno: vincere. L'urna di Ginevra è stata agrodolce per i ragazzi di Andrea Pirlo, testa di serie del girone G ma subito costretti a vedersela con il Barcellona di Leo Messi, una sfida che, vista la presenza di Ronaldo in maglia bianconera, riporta al fascino dei tempi passati quando i due erano soliti lottare per la supremazia spagnola. Lo scenario, questa volta sarà l'Europa, con Dinamo Kiev e gli ungheresi del Ferencvaros a completare il girone della Juventus. Di seguito il programma e gli orari delle partite.