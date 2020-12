Barcellona-Juventus, 6a giornata della fase a gironi di Champions League 2020-2021, sarà decisiva per il primato del Gruppo G. I blaugrana arrivano a questa sfida forti di un +3 sui bianconeri e lo scontro diretto vinto all'Allianz Stadium (2-0 con gol di Dembélé e Messi), ma mai sottovalutare l'avversario. Anche perché il Barcellona arriva anche da un profonda crisi in campionato: 4 sconfitte in 10 gare e un poco rassicurante -12 dalla vetta occupata dall'Atlético Madrid. Il primato nel girone contro la Juventus potrebbe servire per ripartire e pensare esclusivamente alla Liga fino al febbraio prossimo.

Classifiche e risultati

Champions League Si fa male di nuovo Dembélé: salta Barça-Juventus IERI A 13:44

Le parole di Koeman prima della Juventus

Il nostro obiettivo è la vittoria, vogliamo centrare il primo posto del girone. Dembélé? Ha sentito qualcosa nella ripresa quando è entrato... Ha pensato che non fosse niente, è un passo indietro considerando il suo background. È un motivo in più per cui mi lamento del calendario delle partite. Non so chi lo faccia, ma se martedì hai una partita di Champions League, pensando alle squadre spagnole, non puoi arrivare alle 4 del mattino. Siamo la squadra che ha giocato cinque trasferte alle 9 di sera. Se giochi mercoledì, hai un giorno in più per recuperare, ma non martedì

Sul caso Messi

Quello che voglio fare è parlare con Messi sulle cose di gara, come qualsiasi altro giocatore e come gli altri capitani che abbiamo e non sprecare energie nelle questioni esterne perché non abbiamo alcuna influenza su di esse. Come allenatore devo cercare la massima prestazione da ogni giocatore. Nel nostro attacco molte giocate arrivano dal piede di Messi. Concordo sul fatto che Messi sia indicato come il principale colpevole perché è il migliore al mondo, ma Leo non commette errori difensivi. Ci hanno segnato gol che non possiamo subire. Pjanic troppo spesso in panchina? È una coincidenza, il Barça gioca diversamente dalla Juve, il Barça vuole spingere di più ma su Pjanic non ho dubbi

Messi si dispera in occasione del gol del Cadice Credit Foto Getty Images

Sulla 'rivalità' Messi-Ronaldo

Non è uno stimolo per un singolo giocatore, si affrontano due grandi squadre. È importante che i migliori ci siano sempre e Cristiano è ancora nell’élite del nostro calcio, per come combatte e per come segna. Dovremo difendere bene perché può farci male e provare ad avere sempre la palla, se ce l'abbiamo non può metterci in pericolo. È stato un piacere vederli competere, sono stati i migliori negli ultimi 15 anni. Sono giocatori diversi, ma hanno lottato per segnare gol, per vincere titoli, non è questione di chi sia il migliore. Domani ci divertiremo con entrambi

Chi giocherà nel Barcellona?

Ci mancano giocatori come Ansu Fati e Dembélé sulle fasce, quindi dobbiamo cercare il meglio. Martedì mattina farò la lista dei convocati, ma metteremo insieme una squadra forte perché vogliamo vincere. Coutinho? So che gli piace giocare di più in mezzo, ma sa anche che se può giocare sulla fascia ha più libertà. In rosa ci sono più giocatori a cui piace giocare in mezzo, ma devo trovare un equilibrio, non possiamo farlo con cinque sulla trequarti. Pedri? Ha giocato in tutte le partite e questo, per un ragazzo di 17 anni, è qualcosa di grandioso. Può giocare in varie posizioni, a seconda dell'avversario e della questione tattica. Può contribuire a darci tanto perché è un giocatore intelligente e quelli intelligenti non hanno problemi a giocare in altre posizioni

Un commento su de Ligt

Conosco bene de Ligt, ha già la sua esperienza nonostante sia giovane. Potrebbe essere il migliore al mondo nel suo ruolo ed è anche una brava persona. È nel mondo del calcio per migliorare ogni giorno. Peccato che sia alla Juve e non al Barça, anche se è qualcosa che è successo prima che io fossi qui

De Ligt, Szczesny, Juventus, Getty Images Credit Foto Eurosport

Sul pesante distacco dall’Atletico Madrid nella Liga

La responsabilità è sempre dell'allenatore perché è colui che mette la squadra in campo e fa i cambi. Non sono contento. Bisogna sempre analizzare una sconfitta e c'è differenza tra perdere una partita come quella di sabato e farla su un campo come quello dell'Atletico. Devi vedere come hai subito gol, la tua efficacia in attacco. Sono uno che non fa teatro, non nascondo la mia rabbia e l'ho detto ai miei giocatori. I gol che abbiamo subito in alcune partite non possono essere accettati. Ci sono stati problemi di spogliatoio? Quello che dico ai giocatori resta dentro lo spogliatoio. Non ci sono allenamenti per migliorare tante cose, ma bisogna analizzare tutto. Siamo la squadra che in generale ha creato cinque o sei occasioni nette in ogni partita, quindi devi trovare l'equilibrio per segnare più gol e subire meno. Abbiamo perso troppi punti per cose che non possiamo permetterci di fare

Barça, Laporta: "Convincerò Messi, Xavi un giorno allenatore"

Serie A Truffa sulle magliette della Juve: nei guai il fratello di Ronaldo IERI A 16:01