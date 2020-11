Non poteva sognare una 200esima panchina con l’Atalanta più dolce Gian Piero Gasperini che, in una magica notte, sbanca Anfield battendo il Liverpool di Klopp con un 2-0, trovando tre punti fondamentali per tenere vive le speranze di una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Dopo quattro giornate è appaiata al secondo posto in classifica a 7 punti con l’Ajax, ma a differenza dei lancieri nel prossimo turno ha la chance di ospitare al Gewiss Stadium, il Midtjylland: la formazione materasso del raggruppamento che dopo quattro giornate ha racimolato la miseria di 10 punti. Un successo e una contemporanea sconfitta dell’Ajax contro il Liverpool ad Anfield potrebbero avvicinare sensibilmente la Dea al passaggio alla seconda fase. Anche se tutto inevitabilmente si deciderà mercoledì 9 dicembre all’Amsterdam Arena quando andrà in scena il vero e proprio spareggio fra Ajax e Atalanta.