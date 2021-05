Adesso è ufficiale: la finale di Champions League 2020-21 tra Manchester City e Chelsea si disputerà sabato 29 maggioe non più allo stadio Ataturk di Istanbul come inizialmente previsto. Lo ha deciso la UEFA che ha così scelto una sede alternativa per consentire ai tifosi delle due squadre di assistere alla partita dal vivo: la Turchia, infatti, è uno dei Paesi che il governo britannico ha inserito nella propria lista rossa a causa dell'alto numero di contagi da Covid-19.