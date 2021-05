La finale di Champions League tutta inglese tra Manchester City Chelsea in programma sabato 29 maggio allo stadio Ataturk di Istanbul potrebbe spostarsi a Wembley. Lo rende noto il Guardian, secondo cui una decisione in tal senso da parte dell'UEFA è attesa nelle prossime 48 ore. Al momento sono in corso colloqui con il governo britannico per valutare l'eventuale cambio di programma.