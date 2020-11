La Juventus ospita il Ferencvaros all'Allianz Stadium in un match valido per la quarta giornata del Girone G di Champions League. Cristiano Ronaldo e compagni si presentano all'appuntamento con gli ungheresi con 6 punti in classifica, frutto delle vittorie ottenute contro la Dinamo Kiev (0-2) e contro lo stesso Ferencvaros a Budapest (1-4). In mezzo c'è stata la sconfitta contro il Barcellona all'Allianz Stadium (0-2). La formazione bianconera allenata da Andrea Pirlo ha quindi già la possibilità di qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale: dovrà battere il Ferencvaros e sperare che il Barcellona non perda contro la Dinamo Kiev. Con questa combinazione di risultati la Juve salirebbe a quota 9 punti e, a due giornate dal termine, non sarebbe più raggiungibile né dalla squadra ucraina né dal Ferencvaros stesso.