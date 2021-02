È tempo di liste Champions League dopo l'ultimo giorno di mercato e, oltre alla Juventus, anche la Lazio ha presentato la lista di convocati per la fase ad eliminazione diretta. Biancocelesti che hanno superato il girone per la prima volta dalla stagione 1999-2000, quando arrivarono fino ai quarti di finale. Sfida quasi impossibile per gli uomini di Simone Inzaghi che agli ottavi affronteranno i campioni in carica del Bayern Monaco: andata in casa il 23 febbraio e ritorno a Monaco di Baviera il 17 marzo.