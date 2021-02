Un segno di resa. Un passaggio generazionale. La vecchia guardia che cede il posto alle nuove leve. Non potrebbe esserci scatto migliore per spiegare la gara d’andata degli ottavi di Champiosn tra Bracellona e PSG: Piqué che prova con tutti i mezzi a disposizione a fermare Mbappè , scatenato protagonista della serata con una tripletta nel 4-1 finale.

Come spesso accade in questi momenti sportivamente “impietosi”, soprattutto per un calciatore dal calibro di Piqué, il web non si è lasciato sfuggire l’opportunità di ideare dei geniali meme, una sorta di parodia virale sui social, che ritraggono proprio la famosa trattenuta nelle versioni più esilaranti.