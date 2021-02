I Campioni d'Europa, e ora Campioni del mondo , del Bayern Monaco arrivano a Roma dove affronteranno la Lazio agli ottavi di finale di Champions League. Una qualificazione scontata direbbero in molti, ma i bavaresi arrivano a questa sfida non al meglio della condizione, anche a causa di qualche caso covid delle ultime settimane. E, soprattutto, il Bayern ha raccolto una sconfitta ( 2-1 con l'Eintracht ) e un pareggio ( 3-3 con l'Arminia ) nelle ultime due gare di Bundesliga. Hans-Dieter Flick chiede ai suoi una svolta...

I primi tempi contro Eintracht Francoforte e Arminia Bielefeld non sono andati bene. Ora dobbiamo essere al top in Champions League. Sono partite speciali per noi e mi aspetto che la squadra sia particolarmente motivata. Voglio che il Bayern mostri quello che può fare fin dall'inizio e sono convinto che la squadra lo farà vedere all'Olimpico