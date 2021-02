Lazio-Bayern Monaco: gara d'andata degli ottavi di Champions League. Dopo aver vinto tutto in patria, in Europa e nel Mondo, il Bayern Monaco di Hansi Flick arriva a Roma per il primo turno ad eliminazione diretta. La Lazio di Simone Inzaghi è in grande forma dopo aver battuto la Sampdoria. I biancocelesti sono ritornati in corsa per i primi quattro posti e arrivano al doppio confronto con il vento in poppa. La partita si giocherà martedì 23 febbraio alle 21:00 in diretta su Canale 5 e su Sky Sport. Andiamo a vedere le probabili formazioni e le statistiche sulla partita.

Lazio-Bayern Monaco: le probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Hernandeez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. All.Flick

Statistiche

Si tratta del primo incontro ufficiale tra Lazio e Bayern Monaco. La Lazio ha perso solo una delle sei partite di Champions League contro avversarie tedesche (2v 3p) e in casa è imbattuta.

Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Champions League contro avversarie italiane (3v 2p). Nelle sue due precedenti visite allo Stadio Olimpico, sono stati segnati 13 gol, inclusa una vittoria per 1-7 contro la Roma nell'ottobre 2014.

La Lazio è agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in 21 anni (1999/00), il distacco più lungo tra due presenze per lo stesso club nelle fasi finali della competizione.

Il Bayern Monaco ha raggiunto gli ottavi di finale per la tredicesima stagione consecutiva, solo Real Madrid (24) e Barcellona (17) hanno una striscia di serie più lunga. Hanno raggiunto i quarti di finale in 10 di quelle 12 stagioni precedenti.

Dalla scorsa stagione, il Bayern Monaco ha vinto 16 delle 17 partite di Champions League (1p), con una differenza reti complessiva di +48 (61 gol per, 13 contro) - quattro vittorie in più rispetto a qualsiasi altra squadra in quel periodo (PSG , 12).

La Lazio ha vinto solo due delle sei partite della fase a gironi di Champions League in questa stagione, la cifra più bassa tra le squadre qualificate per gli ottavi (insieme ad Atlético de Madrid e Borussia M'Gladbach).

La Lazio ha segnato e subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 12 partite di Champions League, la prima volta per una squadra nella storia del torneo.

Ciro Immobile della Lazio ha segnato otto gol nelle sue nove partite da titolare in Champions League. I suoi cinque gol in questa stagione sono il miglior record di un giocatore italiano in una campagna UCL da Alessandro Del Piero nel 2008/09 (anche 5).

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha segnato 31 gol in 33 partite di Champions League dall'inizio della stagione 2017/18, più di qualsiasi altro giocatore durante quel periodo (Cristiano Ronaldo, 29 gol in 34 partite).

