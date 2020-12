Tutta la bellezza, la crudeltà e la drammaticità del calcio in una partita. La Lazio strappa il punticino che le serviva e torna agli ottavi di finale di Champions League: è 2-2 all'Olimpico contro un Bruges in dieci uomini dal 39' per somma di ammonizioni di Sobol, costretto a usare le cattive maniere per fermare Lazzari. Ma nella ripresa, nonostante l'uomo in più, i biancocelesti vedono i fantasmi dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-1 con le reti di Correa, Vormer e Immobile su rigore: i ragazzi di Inzaghi non chiudono la partita, Vanaken pareggia al 76' e gli ospiti ci credono. Al punto che nel recupero solo la traversa dice di no al gioiellino De Ketelaere: Bruges a un passo dalla clamorosa qualificazione, ma a fare festa è la Lazio, seconda nel girone dietro al Dortmund vittorioso contro lo Zenit. Dramma per tutti, bellezza per Inzaghi, crudeltà per Clement. Tutto il calcio in una partita.