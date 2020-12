Lazio-Bruges, match della 6a giornata della fase a gironi di Champions, è decisiva per il destino dei biancocelesti, uno spareggio del Girone F per definire la seconda qualificata dopo il Borussia Dortmund. In gioco c'è anche il primato del girone, volendo, con la Lazio che sogna di tornare alla fase ad eliminazioni diretta della Champions che manca dalla stagione 1999-2000, quando la squadra della Capitale giunse fino ai quarti contro il Valencia. Contro il Bruges sarà una finale, ma questo Simone Inzaghi già lo sa...

"Una partita che vale la storia del club"

Sarà una finale. Solitamente, in questi anni, le finali le abbiamo giocate bene. Speriamo sia ancora così, per noi è una partita importante che può valere la storia del club. Sono 20 anni che manchiamo agli ottavi. Faremo ancora un allenamento, vedremo chi convocare. Assenti sicuri Lulic e Muriqi; Correa, Patric e gli altri che hanno giocato contro lo Spezia li valuteremo dopo l'ultima seduta. Per Correa e Patric ci sono speranze

"La Lazio sa che partita dovrà fare"

Sappiamo che tipo di partita andremo a fare vista l’importanza. Chiederò ai ragazzi di arrivarci con la mente libera, di avere la consapevolezza di essere forti e poter battere il Bruges. La gara è importantissima. Siamo andati oltre le attese in questa Champions, ma credevo al passaggio del turno. La squadra è forte. Basta pensare che con 9 punti, in altre circostanze e gironi, saremmo già oltre il traguardo. Ci manca la matematica, spero arrivi con il Bruges

"Ottavi coronamento di 5 anni di lavoro"

Gli ottavi possono essere il coronamento di 5 anni di lavoro, ma è giusto non guardare indietro. I ragazzi mi danno tante gioie, abbiamo vinto trofei importanti, siamo arrivati in Champions. Domani proveremo a mettere un'altra medaglia in bacheca. Mancano 90 minuti, la squadra ha la mente libera, ha cuore, con la consapevolezza che sia forte. Ce la siamo giocata alla grande con tutti

La Lazio che di finali se ne intende...

A prescindere da quella sfida con l’Inter per arrivare in Champions, persa, abbiamo vinto altre finali come con la Juventus e l'Atalanta. Sarà una partita decisiva, una finale, da interpretare nel miglior modo possibile. Ci sono stati momenti con tanti infortuni e defezioni di uomini importanti dovuti al covid. Sempre uniti, grazie a questo siamo qui a giocarci questa opportunità

